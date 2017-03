FlyCraft: Διαθέσιμο για iPhone και iPad

Τέσσερα χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του, μια Ελληνική παραγωγή που κατασκευάσθηκε στα πλαίσια του διαγωνισμού Ludum Dare και έγινε παιχνίδι της χρονιάς για συσκευές BlackBerry, ήρθε στο iOS.

Το FlyCraft είναι ένα παιχνίδι όπου καλείσαι να κατασκευάσεις ιπτάμενες μηχανές. Παίρνεις το ρόλο του Χέρμπυ, ενός τσουπωτού πασχαλίτσου(!!!), που βαριέται απίστευτα να πετά με τα φτερά του και δημιουργεί ευφάνταστες ιπτάμενες μηχανές για να πετάξει από το ένα λουλούδι στο άλλο. Για την κατασκευή μπορείς να χρησιμοποιήσεις σανίδες, μεταλλικές ράβδους, αναψυκτικά (για προώθηση), ρουκέτες πυροτεχνήματα, προπέλες και άλλα τα οποία μπορείς να συνδυάσεις με όποιο τρόπο φανταστείς. Θα πετάξει το δημιούργημα σου; Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να το μάθεις… ρίξε το στο γκρεμό!

Το παιχνίδι ξεκινά έχοντας στη διάθεση σου κυρίως δομικά υλικά για να χτίσεις το σκάφος σου, καθώς και ένα αναψυκτικό το οποίο μπορείς να ανοίξεις κατά την πτήση και η πίεση με την οποία εκτοξεύεται το αέριο σε ωθεί. Ανάλογα με το πόσο μακριά φτάνεις μπορείς να ξεκλειδώσεις και τα υπόλοιπα υλικά τα οποία και θα σε βοηθήσουν να φτιάξεις πιο πολύπλοκες κατασκευές και να φτάσεις πιο μακριά.

Η τοποθέτηση των κομματιών μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο και με οποιαδήποτε περιστροφή. Οπότε πολλές φορές θα βρείτε τον εαυτό σας να ρυθμίζει την ρουκέτα σε επίπεδο μοίρας. Στην πτήση σου όλα παίζουν ρόλο, το βάρος, η ισορροπία, το που τοποθετούνται τα προωθητικά, κλπ. Το σίγουρο είναι πως ακόμα και αν δεν φτάσεις μακριά η πτώση σου θα είναι θεαματική! Το παιχνίδι φροντίζει για αυτό με ένα εντυπωσιακό slow motion κατά την στιγμή της κρούσης, που κάνει ακόμα και τον ήχο να αλλάξει με κωμικό τρόπο. Ο ήχος είναι και ένα από τα δυνατά σημεία του παιχνιδιού καθώς τα ηχητικά εφέ είναι σκέτη απόλαυση. Πρέπει μόνο να ακούσετε τον Χέρμπυ να σκάει με φόρα στο έδαφος ή να του έρχεται στο κεφάλι κάποια ρόδα που ξεκόλλησε από το σκάφος και θα καταλάβετε τι εννοούμε.

Από σήμερα το παιχνίδι είναι διαθέσιμο για κατέβασμα στο AppStore δωρεάν σαν universal app. Μέσα στο παιχνίδι έχετε τη δυνατότητα να ξεκλειδώσετε την premium έκδοση που αφαιρεί τις διαφημίσεις και σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε περισσότερα αντικείμενα στον τομέα των προωθητικών.

Το παιχνίδι θα καλύψει στο έπακρο την ανάγκη σας να μοιραστείτε με τους φίλους σας τις τρελές, ανορθόδοξες πτήσεις και πιθανότατα τα ακόμα πιο ξεκαρδιστικά κρασαρίσματα, καθώς επιτρέπει να μοιραστείτε video replay των πτήσεων σας.

FlyCraft – Τιμή Δωρεάν





