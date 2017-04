Το iOS 10.3.1 γίνεται διαθέσιμο μία εβδομάδα μόλις μετά την κυκλοφορία του iOS 10.3 επιδιορθώνοντας ένα σημαντικό κενό ασφαλείας:

Wi-Fi

Available for: iPhone 5 and later, iPad 4th generation and later, iPod touch 6th generation and later

Impact: An attacker within range may be able to execute arbitrary code on the Wi-Fi chip

Description: A stack buffer overflow was addressed through improved input validation.

CVE-2017-6975: Gal Beniamini of Google Project Zero