Υποδεχτείτε το Clips. Το νέο social video editing app της Apple που φιλοδοξεί να βρει μία θέση στην iOS συσκευή σας!

Δημιουργήστε και μοιραστείτε διασκεδαστικά βίντεο με τους φίλους σας, βάζοντας τη δική σας δημιουργική “πινελιά” μέσα από πλήθος διαθέσιμων εφέ, γραφικών, φίλτρων και άλλων στοιχείων που θα βρείτε διαθέσιμα μέσα στην εφαρμογή.

Το Clips απαιτεί iOS 10.3 ή νεότερη έκδοση, οπότε αν επιθυμείτε να το δοκιμάσετε θα πρέπει να έχετε αναβαθμίσει την συσκευή σας. Οι συσκευές που υποστηρίζονται είναι iPhone 5s ή νεότερο μοντέλο, iPad Pro, iPad (5th generation), iPad Air ή νεότερο μοντέλο, iPad mini 2 ή νεότερο μοντέλο και iPod touch (6th generation).

Clips – Τιμή: Δωρεάν





Πως σας φαίνεται το Clips της Apple; Σκοπεύετε να το εγκαταστήσετε και να το δοκιμάσετε; Αν ναι, αφήστε μας ένα σχόλιο με τις εντυπώσεις σας, στο forum.

