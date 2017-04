Σχηματικά που έρχονται στη δημοσιότητα από το Κινεζικό κοινωνικό δίκτυο Weibo και φέρεται να έχουν διαρρεύσει από την Foxconn, δίνουν μία νέα πνοή στις φήμες που ακούγονται τις τελευταίες εβδομάδες γύρω από το επερχόμενο iPhone 8 (edition).

Στα τεχνικά σχηματικά που διέρρευσαν (iPhone 8’s Engineering Validation Test third revision) βλέπουμε ένα iPhone 8 με ελαχιστοποιημένα bezels, με επανασχεδιασμένη οπίσθια dual-κάμερα με κάθετη διάταξη και - ω, τι δυσάρεστη έκπληξη – με τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων Touch ID στην πλάτη της συσκευής, κάτω από το logo της Apple!

Σε περίπτωση που άνωθεν σχηματικό του iPhone 8 περάσει στο στάδιο της παραγωγής – κάτι που προσωπικά απεύχομαι – το επόμενης γενιάς iPhone θα μοιάζει κάπως έτσι:

Οι τελευταίες πληροφορίες που αφορούν το iPhone 8 θέλουν την Apple να αντιμετωπίζει προβλήματα με την ενσωμάτωση του αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων στην οθόνη της συσκευής. Ίσως το άνωθεν σχηματικό να αποτελεί μία “λύση ανάγκης” για την περίπτωση που τελικά η Apple δεν καταφέρει να ενσωματώσει το Touch ID στην οθόνη του “επετειακού” της iPhone.

Αφήστε το σχόλιο σας για την νέα συσκευή Android της Apple , στο forum

Tags: iPhone 8