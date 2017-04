Νέες πληροφορίες, από πηγές του iDropNews που προέρχονται μέσα από την Foxconn, θέλουν την Apple να μην προχωράει με το ομολογουμένως απογοητευτικό σχηματικό που είδαμε εχτές (βλ. iPhone 8’s Engineering Validation Test third revision). Όπως είχαμε αναφέρει, προηγούμενες πληροφορίες που αφορούσαν το iPhone 8 ήθελαν την Apple να αντιμετωπίζει προβλήματα με την ενσωμάτωση του αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων στην οθόνη της συσκευής. Ωστόσο, η αναφορά του iDropNews αναζωπυρώνει τις ελπίδες για… κάτι καλύτερο!

Η αναφορά κάνει λόγο για 2 μοντέλα iPhone 8 τα οποία δοκιμάζει η Apple, ένα με το Touch ID στην πλάτη της συσκευής και ένα με το Touch ID ενσωματωμένο στην οθόνη αφής. Το 2ο είναι -πάντα σύμφωνα με την αναφορά- αυτό που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να περάσει την παραγωγή.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της συσκευής έχουμε αναφορές για ελαχιστοποιημένα bezels (4mm) περιμετρικά της OLED οθόνης 5.8” , 2.5D καμπυλωτό γυαλί στην μπροστινή αλλά και στην οπίσθια όψη της συσκευής, “αόρατη” εμπρόσθια κάμερα η οποία κρύβεται κάτω από την οθόνη, λειτουργία ασύρματης φόρτισης. Όλα αυτά κρατώντας το μέγεθος της συσκευής στις διαστάσεις του iPhone 7.

Την αναφορά συνοδεύει και ένα πακέτο καλαίσθητων concept renders του iPhone 8 το οποίο μπορείτε να απολαύσετε παρακάτω:



via iDropNews

Tags: iPhone 8