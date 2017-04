Νέα μεγάλη προσφορά από την Cosmote η οποία προσφέρει 5GB Δωρεάν για κάθε Σ/Κ & 3ήμερο από 29/4 έως 5/6 αλλά και 1500 λεπτά προς όλους για το το τριήμερο της Πρωτομαγιάς!

Δωρεάν Σερφάρισμα & Ομιλία από το COSMOTE ONE! Για σένα που θέλεις άφθονο Internet για ατελείωτο σερφάρισμα, τώρα για κάθε Σ/Κ & 3ήμερο από 29/4 έως 5/6, σου προσφέρουμε 5GB Mobile Internet, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ! Μπες, κάθε Σ/Κ και τριήμερο έως 05/06, από το κινητό σου στο myinternet.cosmote.gr και ενεργοποίησε τα δωρεάν 5GB σου, εναλλακτικά στέλνοντας ΣΚ στο 1256. Αλλά τα δώρα από το COSMOTE ONE δεν τελειώνουν εδώ!!! Μίλησε ξέγνοιαστα με τα αγαπημένα σου πρόσωπα το τριήμερο της Πρωτομαγιάς από 29 Απριλίου έως 1 Μαϊου!

Στείλε ΔΩΡΑ στο 1256, χωρίς χρέωση μέχρι και την Πέμπτη 27/4 για ενεργοποίηση του δώρου 1500 λεπτά προς όλους!

Tags: Cosmote