Το περασμένο βράδυ είχαμε την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Apple για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο του 2017 που έληξε στις 1 Απριλίου 2017 (περισσότερα εδώ). Όπως συνηθίζεται, υπήρξαν ερωτήσεις από οικονομικούς αναλυτές μία εκ των οποίων αφορούσε πρόσφατη έρευνα η οποία ήθελε το iPhone να παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό πρόθεσης αγοράς που έχει σημειωθεί τα τελευταία 9 χρόνια.

Όπως δήλωσε ο Tim Cook, η παύση στις πωλήσεις του iPhone 7 / Plus πιθανώς να οφείλεται στην ολοένα και αυξανόμενη διαρροή πληροφοριών για το επερχόμενο μοντέλο iPhone:

I only glanced at it and so I haven’t had time to study it, but in general, what we are seeing… we’re seeing what we believe to be a pause in purchases on iPhone, which we believe are due to the earlier and much more frequent reports about future iPhones. And so that part is clearly going on, and it could be what’s behind the data. I don’t know, but we are seeing that, in full transparency.