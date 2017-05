iPhone 8 renders με function area αλα MacBook Pro (2016)

Μία νέα σειρά από renders (via idropnews) του iPhone 8, βασισμένα στις μέχρι τώρα πληροφορίες και leaks, μας δίνουν μία εικόνα του πως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η “function area” αλα Macbook Pro 2016 στο κάτω μέρος της οθόνης – η οποία αναμένεται να ενσωματώνει και το Touch ID:









Διαβάστε επίσης:

Τι να λέει άραγε ο Tim Cook για τα σημερινά renders; Αφήστε το σχόλιο σας στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: iPhone 8