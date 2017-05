Πώς να τραβάς καλύτερες φωτογραφίες & βίντεο με το iPhone [Επίσημοι Οδηγοί από την Apple]

H Apple συνηθίζει να προβάλει τις φωτογραφικές δυνατότητες των iPhone, μέσα από πολυάριθμες διαφημιστικές καμπάνιες τόσο online όσο και offline, ωστόσο σήμερα κάνει το ένα βήμα παραπάνω…

Στοχεύοντας να εκπαιδεύσει τους χρήστες που αναζητούν καλύτερα φωτογραφικά αποτελέσματα από τις iOS συσκευές τους, η Apple δημιούργησε μία νέα σειρά βίντεο μέσω των οποίων παρουσιάζονται οι βέλτιστες τεχνικές για αρτιότερες λήψεις φωτογραφιών και βίντεο, μέσω του iPhone. Τα βίντεο καλύπτουν Tips που αφορούν close-up shots, vertical panoramas, action shots, street light, selfies κ.τ.λ. καθώς και τεχνικές editing των φωτογραφιών.

We believe that everyone can take great photos. So we’ve put together these tips and techniques to help you take even better ones with your iPhone.

How to shoot action on iPhone 7 — Apple

How to shoot a great portrait on iPhone 7 Plus – Apple

How to shoot a close-up on iPhone 7 – Apple

How to shoot a vertical Pano on iPhone 7 — Apple

How to shoot without a flash on iPhone 7 — Apple

Μπορείτε να δείτε όλα τα σχετικά βίντεο, εδώ.

