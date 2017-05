Η Apple προσθέτει 4 νέα βίντεο στην σειρά “How to Shoot on iPhone 7“, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των βίντεο/οδηγών, μέσω των οποίων μαθαίνουμε πως να βγάζουμε καλύτερες φωτογραφίες με το iPhone 7/Plus, στο διόλου ευκαταφρόνητο αριθμό των 20!

How to edit a selfie on iPhone 7 — Apple

Use cropping and auto-enhance to create an even better selfie for sharing.

How to convert to black & white on iPhone 7 — Apple

The right filter and a bit of experimenting with light levels give you a dramatic black-and-white image.

How to shoot a one-handed selfie on iPhone 7 — Apple

The quick-draw selfie in three easy steps.

Μπορείτε να δείτε όλα τα σχετικά βίντεο, εδώ.

