Μετά από 4 δοκιμαστικές εκδόσεις (beta) και χωρίς την προσθήκη κάποιου νέου χαρακτηριστικού, το iOS 10.3.2 έγινε διαθέσιμο εχτές από την Apple φέρνοντας μικροδιορθώσεις σφαλμάτων και διορθώσεις ασφαλείας.

Η εγκατάσταση του iOS 10.3.2 συνιστάται για όλους τους χρήστες με συμβατές συσκευές και μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω iTunes από το MAC/PC είτε απευθείας από την iOS συσκευή OTA (OverTheAir).

Tags: iOS 10.3.2