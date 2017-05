Αυτά είναι τα 3 νέα wallpapers του iOS 10.3.3 (beta 1)

Η 1η beta του iOS 10.3.3 κυκλοφόρησε εχτές το βράδυ, λίγο μετά την διάθεση του iOS 10.3.2. Εκ πρώτης όψεως δεν περιλαμβάνει κάποιο νέο χαρακτηριστικό, ωστόσο οι χρήστες iPad Pro 12.9” που είχαν την ευκαιρία να εγκαταστήσουν το iOS 10.3.3 στις συσκευές τους, εντόπισαν 3 νέα wallpapers.

Απολαύστε τα και κατεβάστε τα:

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Σχετικά άρθρα: Δεν υπάρχουν σχετικά άρθρα.