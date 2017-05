Η Cosmote και ο Γερμανός γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών με προσφορές έως 80% σε μία μεγάλη ποικιλία από δημοφιλή προϊόντα τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας.

Αποκλειστικά και μόνο για τις 17 και 18 Μαΐου, οι καταναλωτές που θα επισκεφτούν τα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα, μπορούν να αποκτήσουν ακόμα φθηνότερα τα αγαπημένα τους Smartphones, Tablets, Smart Gadgets, laptops, Games και αξεσουάρ.

Μεταξύ άλλων, τις ημέρες αυτές όλα τα iPhone 7 & 7 Plus θα διατίθενται 200€ φθηνότερα. Επίσης, επιλεγμένα μοντέλα iPad έως 145€ φθηνότερα.

Αναλυτικά, οι προσφορές:



Smartphones

Όλα τα iPhone 7 & 7 Plus 200€ φθηνότερα

200€ φθηνότερα MLS iQTalk Top 4G, από 99€ μόνο 59€

HUAWEI Nova Titanium, από 399€ στα 249€

Tablets:

SAMSUNG Galaxy Tab A (2016) 7 Wi-Fi, από 169€ μόνο 99€

Επιλεγμένα iPad έως 145€ φθηνότερα

Αξεσουάρ:

20% φθηνότερα στα αξεσουάρ κινητής με ταυτόχρονη αγορά Smartphone ή Tablet

Laptops

Laptop HP 255/15.6”/E2-7110/4GB/1TB, από 399€ στα 299€

Laptop HP 250/15.6”/i3-5005/4GB/1TB, από 459€ στα 379€

Τηλεοράσεις

SMART TV SAMSUNG UE40KU6000 UHD 40”, από 479€ στα 379€

SMART TV SAMSUNG UE49KU6500 CURVED UHD, από 949€ στα 599€

Aσύρματα τηλέφωνα

Dect Panasonic KX-TG2711, από 26,90€ στα 19,90€

Dect AEG LLOYD 15 από 49,90€ στα 39,90€

Gaming

Bundle χειριστήρια PS4 σε διάφορα χρώματα μαζί με 3μηνη Playstation Plus Card, στα 69,90€

