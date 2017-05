Πριν από λίγα λεπτά είδαμε τα καλούπια τα οποία φέρεται πως θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των iPhone X (iPhone 8), iPhone 7s και iPhone 7s Plus.

Τώρα βλέπουμε για πρώτη φορά θήκη προστασίας για το iPhone 8, βασισμένη στα σχέδια που διέρρευσαν από την Foxconn:

Οι κατασκευαστές θηκών προστασίας έχουν αποτελέσει τα τελευταία χρόνια μία αξιοσέβαστη πηγή πληροφοριών για τον εξωτερικό σχεδιασμό των επερχόμενων μοντέλων iPhone και iPad. Απομένει να δούμε αν θα επαληθευτούν και αυτή τη φορά.

