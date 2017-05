Νέο leak από τον Benjamin Geskin φέρεται να παρουσιάζει τα 3 καλούπια που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των iPhone X (iPhone 8), iPhone 7s και iPhone 7s Plus.

Όπως παρατηρούμε, το iPhone X (iPhone 8) θα είναι ελαφρώς μεγαλύτερο σε διαστάσεις σε σχέση με το iPhone 7s, με κάθετη διάταξη στην οπίσθια dual-camera και -ευτυχώς- δίχως Touch ID στην πλάτη.

iPhone X (#iPhone8) with iPhone 7s and 7s Plus. Form is 100% confirmed. Touch ID in power button or display. (99% NOT on the back)

Διαβάστε επίσης:

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: iPhone 8, iPhone X