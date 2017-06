HomePod: Το έξυπνο ασύρματο ηχείο της Apple

Οι φήμες των τελευταίων εβδομάδων επαληθεύτηκαν και στο χτεσινό keynote event του WWDC 2017 η Apple παρουσίασε το HomePod, ένα νέο, έξυπνο, ασύρματο ηχείο που συνεργάζεται με το οικοσύστημα της εταιρείας!

Το HomePod είναι ένα ηχείο που εκτός του ότι παρέχει εξαιρετικής ποιότητας ήχο χρησιμοποιεί τεχνολογία “χωρικής αντίληψης”, η οποία του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται το σημείο όπου βρίσκεται στο σπίτι και να προσαρμόζει τον ήχο ανάλογα.

Πρόκειται για ένα τελευταίας τεχνολογίας “έξυπνο” ηχείο που προσαρμόζει τη λειτουργία του σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη ενώ λειτουργεί ως ένας “οικιακός βοηθός” μέσω της τεχνολογίας Siri, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να στέλνει μηνύματα, να ενημερώνει για τον καιρό, τις ειδήσεις ή ακόμα και να ελέγχει έξυπνες οικιακές συσκευές.

Η κυκλοφορία του HomePod έχει προγραμματιστεί για το τέλος του έτους με την τιμή του να έχει οριστεί στα $349 (US).



HomePod – Size and Weight

Dimensions: 6.8 inches high (172 mm) / 5.6 inches wide (142 mm)

Weight: 2.5 kg

HomePod – Audio Technology

High-excursion woofer with custom amplifier

Array of seven horn-loaded tweeters, each with its own custom amplifier

Six-microphone array for far-field Siri and room sensing

Internal low-frequency calibration microphone for automatic bass correction

Direct and ambient audio beamforming

Transparent studio-level dynamic processing

HomePod- Wireless

802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi with MIMO

Multiroom speaker support with AirPlay 23

HomePod- Languages

English (Australia, UK, U.S.)

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Σχετικά άρθρα: Δεν υπάρχουν σχετικά άρθρα.