Το “Internet” αντιδρά στην παρουσίαση του HomePod, του έξυπνου ασύρματου ηχείου της Apple, με ξεκαρδιστικά σχόλια και memes. Όπως και με την περίπτωση των Airpods (βλ. AirPods: Οι πρώτες αντιδράσεις των χρηστών είναι… ξεκαρδιστικές), υπήρξε πληθώρα διασκεδαστικών tweets:

Το HomePod είναι ένα ηχείο που εκτός του ότι παρέχει εξαιρετικής ποιότητας ήχο χρησιμοποιεί τεχνολογία “χωρικής αντίληψης”, η οποία του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται το σημείο όπου βρίσκεται στο σπίτι και να προσαρμόζει τον ήχο ανάλογα. Πρόκειται για ένα τελευταίας τεχνολογίας “έξυπνο” ηχείο που προσαρμόζει τη λειτουργία του σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη ενώ λειτουργεί ως ένας “οικιακός βοηθός” μέσω της τεχνολογίας Siri, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να στέλνει μηνύματα, να ενημερώνει για τον καιρό, τις ειδήσεις ή ακόμα και να ελέγχει έξυπνες οικιακές συσκευές. Η κυκλοφορία του HomePod έχει προγραμματιστεί για το τέλος του έτους με την τιμή του να έχει οριστεί στα $349 (US).





Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis