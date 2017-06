Apple Music: Νέο οικονομικότερο πακέτο ετήσιας συνδρομής!

Ευχάριστα τα νέα για τους χρήστες iOS / Mac συσκευών οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στην συνδρομητική μουσικής υπηρεσία της Apple, καθώς το Apple Music θα είναι σύντομα διαθέσιμο σε νέα προσφορά με €69 / έτος:

Οι χρήστες που θα επιλέξουν το νέο ετήσιο πακέτο κερδίζουν €15 έναντι της μηνιαίας χρέωσης καθώς θα χρεωθούν €69 αντί για €84 (€6,99 x 12) εφόσον φυσικά επέκτειναν την μηνιαία συνδρομή τους για συνολική διάρκεια 12 μηνών.

Το νέο ετήσιο πακέτο συνδρομής του Apple Music είναι προς το παρόν “κρυμμένο” στο Appstore.app. Για να το δείτε πατήστε επάνω στο Apple ID σας, συμπληρώστε το password σας και επιλέξτε “View Apple ID”. Από εκεί, επιλέξτε το “Subscriptions” και εφόσον ήδη είστε συνδρομητής της υπηρεσίας θα μπορέσετε να ανοίξετε τις ρυθμίσεις συνδρομής του Apple Music και να δείτε το νέο ετήσιο πακέτο.

Αναμένουμε λοιπόν την επίσημη ανακοίνωση της Apple για το ετήσιο πακέτο συνδρομής στο Apple Music… μέχρι τότε, η συζήτηση συνεχίζεται στο forum

