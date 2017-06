Η Niantic ανακοίνωσε και επίσημα εχτές πως κλείνει προσωρινά τα Gyms (γυμναστήρια) του Pokemon GO με σκοπό να αναβαθμίσει το σύστημα μάχης και να προσφέρει νέες λειτουργίες που θα βελτιώσουν την εμπειρία του παιχνιδιού. Παράλληλα μας ενημέρωσε σχετικά με τις επερχόμενες αλλαγές που θα δούμε μελλοντικά στο Pokemon GO όπως τα Raid Battles (συνεργατικές μάχες πολλών χρηστών εναντίον ενός μεγάλου, παντοδύναμου Pokemon), τα Gym Badges (εμβλήματα γυμναστηρίων) αλλά και πλήθος νέων αντικειμένων που θα μπορούν να συλλέξουν και να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Niantic (μετάφραση από pokemongo.gr):

«Trainers,

Το μεγαλύτερο update του Pokemon GO σχεδόν έφτασε!! Πολύ σύντομα, trainers σε όλο τον κόσμο θα μπορούν να συμμετέχουν σε ένα ανακαινισμένο τρόπο παιχνιδιού στα γυμναστήρια, συμπεριλαμβανομένης της ευκαιρίας να ενωθείτε με άλλους για να πολεμήσετε ενάντια σε παντοδύναμα Pokemon στο ολοκαίνουριο χαρακτηριστικό Raid Battle (σ.σ μάχη επιδρομής)!

Νέα χαρακτηριστικά Γυμναστηρίων και Αναβαθμίσεις: Ξεκινώντας σύντομα τα γυμναστήρια θα δεχθούν ένα τεράστιο λίφτινγκ. Πλέον θα μπορείτε να κάνετε spin την φωτογραφία του γυμναστηρίου ώστε να παίρνετε αντικείμενα όπως κάνετε και με τις Pokestop — αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή. Περισσότερα updates στις μάχες καταφτάνουν εντός ολίγου. Τα γυμναστήρια πια δεν βασίζονται σε Prestige και Training. Αντιθέτως πλέον θα έχουν 6 μόνιμες θέσεις που θα μπορούν να γεμίσουν με τα Pokemon τις ομάδας που έχει τον έλεγχο. Κάθε Pokemon σε αυτές τις θέσεις θα πρέπει να είναι μοναδικό. Για παράδειγμα, μόνο μία Blissey μπορεί να μπει σε ένα γυμναστήριο. Επιπρόσθετα, οι αντίπαλες ομάδες θα παλεύουν τα Pokemon με την σειρά που εκείνα μπήκαν στο γυμναστήριο (σ.σ όχι βάσει CP).

Στην καρδιά του νέοθυ αυτού update είναι ένα νέο σύστημα με κίνητρα που θα αλλάξει σημαντικά το πως αλληλεπιδράτε με τα γυμναστήρια. Όταν ένα Pokemon τοποθετείτε σε ένα γυμναστήριο, ένα motivation meter (σ.σ μέτρο κινήτρου) θα εμφανίζεται. Τα Pokemon που θα προστατεύουν το γυμναστήριο θα χάνουν motivation (σ.σ κίνητρο) με τον καιρό και καθώς χάνουν σε μάχες. Καθώς ένα Pokemon θα χάνει motivation, το CP του προσωρινά θα μικραίνει, και έτσι θα γίνεται πιο εύκολο για της αντίπαλες ομάδες να το νικήσουν. Για να κρατηθεί το Pokemon σε καλή κατάσταση για την επόμενη μάχη, οι Trainers μπορούν να κερνούν τα Pokemon των ομάδων τους Berries, τα οποία θα αποκαθιστούν το motivation τους. Εάν ένα Pokemon χάσει όλο το motivation του, θα φεύγει από το γυμναστήριο και θα επιστρέφει στον Trainer του στην επόμενη μάχη που θα χάσει, έτσι θα πρέπει εάν θέλετε να διατηρήσετε γυμναστήρια να δίνετε berries συχνά!!

Gym Badges (σ.σ Εμβλήματα γυμναστηρίων): Πλέον θα μπορείτε να κερδίζετε Gym Badges όταν αλληλεπιδράτε με πολλά γυμναστήρια από όλον τον κόσμο. Τα Gym Badges λειτουργούν ως αναμνηστικά από τις εμπειρίες των Pokémon GO περιπετειών και αντανακλούν την συμβολή σας στην επιτυχία του γυμναστηρίου

Θα μπορείτε να ανεβάζετε αυτά τα εμβλήματα μέσω μαχών, δίνοντας Berries στα Pokemon ενός γυμναστηρίου και γυρνώντας την φωτογραφία του. Μπορείτε να κερδίσετε την ευκαιρία να λάβετε μπόνους αντικείμενα και αυξημένα βραβεία από τα γυμναστήρια ανεβάζοντας το level του Badge του συγκεκριμένου γυμναστηρίου.

Το καινούριο χαρακτηριστικό Raid Battle: Σε όλον τον κόσμο θα μπορείτε σύντομα να συμμετάσχετε στο καινούριο χαρακτηριστικό «Raid Battle»(σ.σ μάχη επιδρομή – πολλοί παίχτες). Μια Raid μάχη είναι μια συνεργατική εμπειρία παιχνιδιού που σας ενθαρρύνει να συνεργαστείτε με άλλους trainers για να νικήστε ένα εξαιρετικά δυνατό Pokemon γνωστό ως Raid Boss(σ.σ αρχηγός της επιδρομής). Πριν ξεκινήσει μια Raid μάχη, όλα τα Pokemon που θα βρίσκονται στο γυμναστήριο θα επιστρέφουν στους Trainers τους, και ένα τεράστιο αυγό θα εμφανίζεται επάνω στο γυμναστήριο. Όταν η αντίστροφη μέτρηση πάνω από το αυγό δείξει μηδέν, το Raid Boss θα αποκαλύπτεται.

Πριν πολεμήσεις το Raid Boss θα χρειαστείς ένα Raid Pass (σ.σ Πάσο/Εισιτήριο). Μπορείς να βρεις ένα δωρεάν Raid Pass την ημέρα αν επισκεφθείς κάποιο γυμναστήριο, αλλά μπορείς να κρατάς ένα την φορά. Μπορείς επίσης να αγοράσεις Premium Raid Passes από το shop. Αφού χρησιμοποιήσεις το πάσο σου, εσύ και άλλοι 20 trainers θα παλέψετε για να νικήσετε το Raid Boss. Εάν τα καταφέρεις μέσα σε πέντε λεπτά να νικήσεις το Raid Boss, θα έχεις μια ευκαιρία να πιάσεις ένα δυνατό Pokemon για εσένα!



Νέα Αντικείμενα: Αφού νικήσεις ένα Raid Boss, θα λάβεις μια συλλογή από βραβεία, συμπεριλαμβανομένων καινούριων αντικειμένων τα οποία θα μπορείς να τα λάβεις μόνο αν νικήσεις το Raid Boss(σ.σ και από πουθενά αλλού): Rare Candies(σ.σ Σπάνιες Candies), Χρυσά Razz Berres και δύο τύπων Technical Machines(σ.σ εξηγείται πιο κάτω) – Fast και Charge κινήσεων. Μια Rare Candy είναι μια μυστηριώδης Candy, που όταν χρησιμοποιηθεί σε κάποιο Pokemon μετατρέπεται σε Candy αυτού του Pokemon. Τα Golden Razz Berries θα αυξάνουν πολύ την πιθανότητα να πιάσεις ένα Pokemon που βρίσκεις και επίσης μπορεί να δοθεί σε Pokemon που βρίσκεται σε κάποιο γυμναστήριο ώστε να αποκαταστήσει πλήρως το Motivation του. Τα Technical Machines είναι αντικείμενα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις ώστε να μάθει ένα Pokemon μια νέα κίνηση Fast ή Charged.

Για να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις συναρπαστικές αλλαγές, προσωρινά θα κλείσουμε τα γυμναστήρια. Όταν το νέο update θα κυκλοφορήσει σε όλους τους παίχτες σε όλο τον κόσμο, τα γυμναστήρια θα επιστρέψουν. Οι Raid μάχες θα αρχίσουν τότε να πραγματοποιούνται σιγά σιγά μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ξεκινώντας δοκιμαστικά με raids ορατές μόνο σε ένα υποσύνολο παιχτών σε συγκεκριμένες τοποθεσίες γυμναστηρίων. Μερικές μέρες μετά θα προσκαλέσουμε περισσότερους παίχτες να συμμετάσχουν και θα ενεργοποιήσουμε τα Raids σε περισσότερα γυμναστήρια σε όλο τον κόσμο. Έχετε τα μάτια σας ανοιχτά στα social media κανάλια μας για το πότε θα μπορείτε να αρχίσετε να συμμετάσχετε στις Raid μάχες. Ανυπομονούμε να σας δούμε έξω να μάχεστε στα γυμναστήρια σας.

— Η ομάδα του Pokémon GO»

