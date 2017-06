To iOS 11 θα κυκλοφορήσει επίσημα το Φθινόπωρο, μαζί με ένα τσουνάμι AR εφαρμογών που θα κατακλύσει το App store. Οι developers που έχουν ήδη αρχίζει να πειραματίζονται με τις λειτουργίες Επαυξημένης Πραγματικότητας που προσφέρει το νέο Apple ARKit και μας δίνουν μία πρώτη γεύση για το τι να περιμένουμε:

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: iOS 11