iOS 11 + ARKit (μέρος 2ο): Το iPhone ως ψηφιακή μεζούρα

Πριν από λίγες ημέρες είδαμε τα πρώτα δείγματα εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) που αναμένεται να κατακλύσουν το App store το προσεχές Φθινόπωρο. Σήμερα θα δούμε δύο ακόμη demo apps που με την βοήθεια του Apple ARKit προσφέρουν στο χρήστη μία μοναδική εμπειρία καθώς μεταμορφώνουν το iPhone σε μία… ψηφιακή μεζούρα!

Tags: iOS 11