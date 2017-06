iOS 11 και iOS 10.3.2 Jailbreak demo από την KeenLab

Η ομάδα ερευνητών ασφαλείας της KeenLab παρουσίασε ένα demo Jailbreak για το iOS 10.3.2 και το iOS 11 (developer beta) στην MOSEC 2017. Οι συσκευές και τα λειτουργικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά το demo ήταν τα παρακάτω:

iPhone 6 Plus με iOS 10.3.2

iPhone 7 με iOS 10.3.2

iPhone 7 με iOS 11 developer beta

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν βλέπουμε μέρος από τη διαδικασία του Jailbreak και το Cydia να τρέχει στις προαναφερθείσες συσκευές:

Μετά από την κυκλοφορία του Yalu jailbreak για το iOS 10-10.2 βιώνουμε μία στασιμότητα στην Jailbreak σκηνή. Η είδηση του demo Jailbreak για το iOS 10.3.2 και το iOS 11 από την ομάδα ερευνητών ασφαλείας της KeenLab μας αφήνει τουλάχιστον κάτι να αναμένουμε…

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: iOS 10.3.2, iOS 11