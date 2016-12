Μετά από αναφορές αρκετών χρηστών πως η αναβάθμιση watchOS 3.1.1 “κολλάει” τα Series 2 Apple Watch στα οποία εγκαθιστάται, η Apple αναγκάστηκε να αποσύρει τα αρχεία εγκατάστασης μέχρις ότου εντοπιστεί και διορθωθεί το πρόβλημα.

Έτσι λοιπόν το watchOS 3.1.1 δεν είναι πλέόν διαθέσιμο για download από το Watch.app στο iPhone και ως πιο πρόσφατη έκδοση εμφανίζεται το watchOS 3.1. Οι άτυχοι κάτοχοι Apple Watch στους οποίους παρουσιάστηκε το πρόβλημα θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:

Αν το Apple Watch εμφανίζει ένα κόκκινο θαυμαστικό ή “κολλάει” στο λογότυπο της Apple

Κάντε υποχρεωτική επανεκκίνηση του Apple Watch: Πιέστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί και το Digital Crown για 10 δευτερόλεπτα τουλάχιστον, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Αν η υποχρεωτική επανεκκίνηση του Apple Watch δεν επιλύσει το πρόβλημα, θα πρέπει να στείλετε το Apple Watch για επισκευή. Επικοινωνήστε με την Apple για τις διαθέσιμες επιλογές σέρβις, στο 00800 44145417 (από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα / Δευτέρα έως και Παρασκευή).

