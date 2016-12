Super Mario Run: Διαθέσιμο από σήμερα στο App store!

Super Mario Run. Το παιχνίδι της χρονιάς είναι από σήμερα διαθέσιμο ως freemium game στο App store!

Οι χρήστες μπορούν να το κατεβάσουν δωρεάν από το App store και να παίξουν/δοκιμάσουν τα 3 διαφορετικά modes (World Tour, Toad Rally, Kingdom Builder) που περιλαμβάνονται ώστε να σχηματίσουν μία ολοκληρωμένη άποψη για το αν θα προχωρήσουν στην απόκτηση της πλήρους έκδοσης προς €9.99, μέσα από την ίδια την εφαρμογή (In-app purchase).

Τα 3 modes του Super Mario Run: World Tour, Toad Rally και Kingdom Builder.

Super Mario Run – Τιμή: Δωρεάν (πλήρης έκδοση μέσω In-app purchase με €9,99)





Κάτι μας λέει πως το Super Mario Run θα σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ downloads αλλά και εσόδων στο App store!

