Ολόκληρος ο πλανήτης παίζει αυτή τη στιγμή το Super Mario Run (~5 εκατ. downloads μόνο την 1η ημέρα κυκλοφορίας στο App store!) και οι παίχτες αναζητούν τρόπους να βρουν όλα τα κρυμμένα νομίσματα του παιχνιδιού. Ο χρήστης Andy C83 του TouchArcade forum δημοσίευσε λοιπόν μία σειρά βίντεο-οδηγών μέσω των οποίων μπορείτε να δείτε που ακριβώς βρίσκονται τα κρυμμένα μαύρα νομίσματα σε κάθε πίστα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθείτε ώστε να τα αποκτήσετε όλα!

Όπως σε όλες τις περιπτώσεις οδηγών, χρησιμοποιείστε τα παρακάτω βίντεο με σύνεση και μόνο σε περιπτώσεις που έχετε πραγματικά εξαντλήσει κάθε ρανίδα υπομονής… ώστε να μην καταστρέψετε εντελώς το παιχνίδι αφαιρώντας πλήρως τη χαρά του να βρείτε τη λύση από μόνοι σας!

Super Mario Run – Τιμή: Δωρεάν (πλήρης έκδοση μέσω In-app purchase με €9,99)





Super Mario Run Black Coins in World 1

Super Mario Run 1-1 Secret Black Coin Locations

Super Mario Run 1-2 Secret Black Coin Locations

Super Mario Run 1-3 Secret Black Coin Locations

Super Mario Run 1-4 Secret Black Coin Locations

Super Mario Run Black Coins in World 2

Super Mario Run 2-1 Secret Black Coin Locations

Super Mario Run 2-2 Secret Black Coin Locations

Super Mario Run 2-3 Secret Black Coin Locations

Super Mario Run 2-4 Secret Black Coin Locations

Super Mario Run Black Coins in World 3

Super Mario Run 3-1 Secret Black Coin Locations

Super Mario Run 3-2 Secret Black Coin Locations

Super Mario Run 3-3 Secret Black Coin Locations

Super Mario Run 3-4 Secret Black Coin Locations

Super Mario Run Black Coins in World 4

Super Mario Run 4-1 Secret Black Coin Locations

Super Mario Run 4-2 Secret Black Coin Locations

Super Mario Run 4-3 Secret Black Coin Locations

Super Mario Run 4-4 Secret Black Coin Locations

Super Mario Run Black Coins in World 5

Super Mario Run 5-1 Secret Black Coin Locations

Super Mario Run 5-2 Secret Black Coin Locations

Super Mario Run 5-3 Secret Black Coin Locations

Super Mario Run 5-4 Secret Black Coin Locations

Super Mario Run Black Coins in World 6

Super Mario Run 6-1 Secret Black Coin Locations

Super Mario Run 6-2 Secret Black Coin Locations

Super Mario Run 6-3 Secret Black Coin Locations

Super Mario Run 6-4 Secret Black Coin Locations

Εσείς ως που έχετε φτάσει στο Super Mario Run; Αφήστε το σχόλιο σας, στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis