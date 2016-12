Έγγραφα τα οποία φέρεται να προέρχονται από την κατασκευαστική αλυσίδα της Apple, “επιβεβαιώνουν” την ύπαρξη 3 διαφορετικών μοντέλων, ένα εκ των οποίων είναι premium και διαθέτει την κωδική ονομασία “Ferrari”.

Τα έγγραφα τα οποία διέρρευσαν μέσω χρήστη, γνωστού για παλαιότερα leaks, στο Sina Weibo αναφέρονται σε 3 νέα μοντέλα iPhone (κωδικοί D20, D21 και D22) τα οποία αναπτύσσονται με σκοπό να κυκλοφορήσουν το 2017. To premium μοντέλο, για το οποίο έχουμε ξανακούσει σε διάφορα leaks στο πρόσφατο παρελθόν, διαθέτει σύμφωνα με έγγραφα “εξωτική” τεχνολογία: Περίβλημα από γυαλί, AMOLED οθόνη χωρίς πλαίσια (bezels), ενσωματωμένο Home Button στην οθόνη της συσκευής ενώ υποστηρίζει και ασύρματη φόρτιση.

Εκτός όμως από το εξωτερικό του, μεγάλες αλλαγές εντοπίζονται και στο εσωτερικό του premium μοντέλου. Σύμφωνα πάντα με τα έγγραφα που διέρρευσαν η Apple σκοπεύει να σπάσει το logic board σε 2 μονάδες που ενώνονται μεταξύ τους με ένα εύκαμπτο καλώδιο (flex cable) – η μία μονάδα θα διαθέτει το A11 SoC και το NAND flash storage ενώ η 2η μονάδα θα φιλοξενεί τα chips επικοινωνίας δικτύων WiFi και 3G/4G.

Παράλληλα, η Apple αναμένεται να αλλάξει τη θέση της κάρτας SIM στο κάτω μέρος της συσκευής.

