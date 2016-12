iPhone 7s με οθόνη 5 ιντσών και κάθετη dual camera (;)

Οι πληροφορίες/φήμες σχετικά με τα επερχόμενα μοντέλα iPhone του 2017, δεν έχουν τελειωμό. Από τη μία μεριά ακούμε iPhone 7s/Plus όπως έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα, από την άλλη ακούμε για major αλλαγές και iPhone 8, καθώς η Apple φέτος δεν ανανέωσε το design του iPhone 7 και επιπλέον το 2017 σηματοδοτεί την επέτειο 10 ετών από την κυκλοφορία του 1ου iPhone.

Το ιαπωνικό Macotakara περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση αναφέροντας σε δημοσίευμα του πως η Apple ετοιμάζει ένα νέο μοντέλο iPhone με οθόνη 5 ιντσών, το οποίο θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα με τα iPhone 7s 4.7 ιντσών και iPhone 7s Plus 5.5 ιντσών, το οποίο μάλιστα θα διαθέτει ανασχεδιασμένη dual-camera με κάθετη διάταξη.

Διαβάστε επίσης:

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: iPhone 7s