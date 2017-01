Οι νέες διαφημίσεις των AirPods: Stroll – Notes – Siri – Pairing

Όσο εμείς στην Ελλάδα αναμένουμε (ακόμα) την έλευση των Airpods στους Apple Premium/Authorized Resellers & Authorized retailers, η Apple κυκλοφορεί 4 νέες διαφημίσεις οι προβάλουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους.

Διαβάστε επίσης: Οδηγός χρήσης των ασύρματων ακουστικών AirPods

iPhone 7 + AirPods – Stroll — Apple

Feel the magic of AirPods on iPhone 7.



iPhone 7 + AirPods — Notes — Apple

Feel the magic of AirPods on iPhone 7.

iPhone 7 + AirPods – Siri — Apple

Double-tap and Siri is there.

iPhone 7 + AirPods – Pairing — Apple

Just flip open the case and they’re paired.

Διαβάστε επίσης:

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis