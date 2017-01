AirPods: Ανακοινώθηκε η τιμή τους στην Ελλάδα

Ανακοινώθηκε η τιμή των AirPods στην Ελλάδα από την iSquare, επίσημο διανομέα της Apple για Ελλάδα και Κύπρο.

Τα νέα ασύρματα ακουστικά της Apple κοστίζουν €199, ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμα αποθέματα προς πώληση στη χώρα μας – κάτι που αναμένεται να αλλάξει μέσα στις επόμενες εβδομάδες…

Διαβάστε επίσης:

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis