Μετά το Pokemon GO και το Super Mario Run, ένας ακόμη δημοφιλής τίτλος της Nintendo γίνεται διαθέσιμος στο App store. Υποδεχτείτε το “Fire Emblem Heroes“, ένα παιχνίδι στρατηγικής με στοιχεία RPG που αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον των mobile gamers.

Fire Emblem Heroes – Τιμή: Δωρεάν (Περιλαμβάνει In-app purchases)



