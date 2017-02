WWDC 2017: Πρώτη ματιά στο iOS 11, στις 5-9 Ιουνίου

H Apple ανακοίνωσε πως το ετήσιο συνέδριο για τους developers WWDC 2017 θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 5 έως τις 9 Ιουνίου, στο McEnery Convention Center στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας.

Σε αυτές τις πέντε μέρες developers από ολόκληρο τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για το μέλλον του iOS, του MacOS, του watchOS και του tvOS έχοντας πρόσβαση στα τελευταία εργαλεία και τις τεχνολογίες για τη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών.

Παραδοσιακά, στις 5 Ιουνίου αναμένεται να δοθεί και το πολυαναμενόμενο keynote (στις 20:00 ώρα Ελλάδας) όπου θα μάθουμε περισσότερα για τις επόμενες εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων της εταιρείας, όπως το iOS 11, macOS 10.13, tvOS 11 & watchOS 4.

Μείνετε συντονισμένοι!

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: WWDC 2017