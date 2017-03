Δεν γνωρίζουμε πόσο καλά μπορεί να πήγαν οι πωλήσεις των Mega Man για συσκευές iOS και Android, αλλά είναι βέβαιο ότι η αναβίωση τους για φορητές συσκευές άνοιξε την όρεξη της Capcom έτσι ώστε να φέρει και άλλα θρυλικά arcade games στην εποχή των smartphones.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, στο κοντινό μέλλον θα κυκλοφορήσει τις mobile εκδόσεις των Ghosts ‘N’ Goblins, Ghouls ‘N’ Ghosts, 1942 και Wolf of the Battlefield: Commando! Σε όλα έχουν γίνει οι απαραίτητες προσαρμογές για εύκολο gameplay σε οθόνη αφής ενώ θα υπάρχουν επιλογές για διαμόρφωση του χειρισμού ανάλογα με τον τρόπο που επιθυμεί ο χρήστης.

Για το 1942 και το Wolf of the Battlefield: Commando μπορούμε να φανταστούμε ότι θα είναι μια ευχάριστη εμπειρία, μιας και πρόκειται για shooters σε κάθετη διάταξη, αλλά τα ούτως ή άλλως “παλούκια” Ghosts ‘N’ Goblins και Ghouls ‘N’ Ghosts αναμένεται ότι θα ξυπνήσουν τραυματικές μνήμες στους παλαιότερους ή θα δημιουργήσουν ψυχολογικά προβλήματα σε όσους δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ μαζί τους.

