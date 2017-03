Στις αρχές της εβδομάδας είχαμε την ανακοίνωση της Capcom για τον ερχομό κλασικών arcade games σε mobile συσκευές και σήμερα ξεκινά η διάθεση του 1942! Με αφορμή το λανσάρισμα, η Capcom προσφέρει το 1942 με 50% έκπτωση (€0.99), επομένως, είναι μια καλή ευκαιρία να το αποκτήσετε.

Για όσους δεν θυμούνται ή δεν έχουν παίξει ποτέ το 1942, πρόκειται για ένα vertical shoot ’em up με απλοϊκό, αλλά άκρως εθιστικό gameplay. Για τη mobile έκδοση θα υπάρχουν δύο modes, ένα πιστό στο arcade και ένα πιο εύκολο για να εγκλιματίζονται οι gamers της σημερινής εποχής.

1942 – Τιμή: €0,99





