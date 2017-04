Η Apple απέστειλε σήμερα το πρωί ενημερωτικό email σε μερίδα χρηστών ενημερώνοντας τους πως η αναβάθμιση στο iOS 10.3 ενδέχεται να ενεργοποίησε εκ παραδρομής κάποιες από τις ρυθμίσεις του iCloud τις οποίες οι χρήστες είχαν επιλέξει να απενεργοποιήσουν:

We discovered a bug in the recent iOS 10.3 software update that impacted a small number of iCloud users. This may have inadvertently reenabled some iCloud services that you had previously disabled on your device.

We suggest you go to iCloud settings on your iOS device to make sure that only the services you’d like to use are enabled.

Learn more about how to manage your iCloud settings or contact AppleCare with any questions.

