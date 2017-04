iPhone 8: Νέο leak

Λίγες μόνο ημέρες μετά την δημοσίευση της αναφοράς του iDropNews, νέο leak σχηματικού το οποίο φέρεται να ανήκει στο επερχόμενο iPhone 8 κάνει την εμφάνιση του στο διαδίκτυο. Αυτή τη φορά, ο leaker είναι ο KK και η πηγή είναι το Κινέζικο κοινωνικό δίκτυο Weibo. Πριν προχωρήσουμε με το νέο leak, αξίζει να υπενθυμίσουμε την αναφορά του iDropNews:

Η αναφορά κάνει λόγο για 2 μοντέλα iPhone 8 τα οποία δοκιμάζει η Apple, ένα με το Touch ID στην πλάτη της συσκευής και ένα με το Touch ID ενσωματωμένο στην οθόνη αφής. Το 2ο είναι -πάντα σύμφωνα με την αναφορά- αυτό που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να περάσει την παραγωγή. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της συσκευής έχουμε αναφορές για ελαχιστοποιημένα bezels (4mm) περιμετρικά της OLED οθόνης 5.8” , 2.5D καμπυλωτό γυαλί στην μπροστινή αλλά και στην οπίσθια όψη της συσκευής, “αόρατη” εμπρόσθια κάμερα η οποία κρύβεται κάτω από την οθόνη, λειτουργία ασύρματης φόρτισης. Όλα αυτά κρατώντας το μέγεθος της συσκευής στις διαστάσεις του iPhone 7.

Όπως παρατηρούμε στο leak του ΚΚ, οι διαστάσεις του iPhone 8 είναι 137.54 mm x 67.54 mm (138.3 mm x 67.1 mm οι διαστάσεις του iPhone 7), ωστόσο δε γίνεται αναφορά στο πάχος της συσκευής. Η οθόνη του iPhone 8 είναι 5.768 ιντσών ενώ τα bezels που την περιβάλλουν είναι μόλις 4mm.

Εντύπωση προκαλεί ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην επάνω πλευρά της εμπρόσθιας όψης της συσκευής, όπου εκτός της FaceTime κάμερας και του ηχείου ίσως να έχουμε μία 1η εικόνα για το που θα φιλοξενηθούν οι φημολογούμενοι αισθητήρες 3D με υποστήριξη 3D Depth Mapping:

Το επερχόμενο “iPhone 8” με την από-άκρη-σε-άκρη OLED οθόνη θα διαθέτει και ένα “επαναστατικό” dual-camera module με υποστήριξη 3D λειτουργιών, σύμφωνα με την τελευταία αναφορά του αναλυτή Ming-Chi Kuo της KGI Securities. Το νέο αυτό σύστημα της κάμερας θα κάνει χρήση των τεχνολογιών της PrimeSense, της εταιρείας που η Apple εξαγόρασε το 2013, με πιθανές εφαρμογές σε AR/VR apps αλλά και στον σαρωτή ίριδας που φημολογείται πως θα ενσωματώνει το νέο iPhone 8.



