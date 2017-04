Η Google αναβαθμίζει το Google Maps για το iOS ενσωματώνοντας χρήσιμες λειτουργίες του λειτουργικού, όπως τον διαμοιρασμό της τοποθεσίας του χρήστη μέσω iMessage αλλά και την προσθήκη ενός νέου “Directions” widget.

Το επίσημο changelog του Google Maps v4.30.0:

Get turn-by-turn navigation right on your lock screen with the new Directions widget

Use the new iMessage app to send your static location to contacts without leaving the conversation

Bug fixes

