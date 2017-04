Νέα αναβάθμιση για το Google Maps στο iOS προσθέτει την λειτουργία “Υπενθύμισης Parking“. Έτσι, όπως και στο Apple Maps, οι χρήστες μπορούν εύκολα και γρήγορα να ενημερωθούν για το που πάρκαραν το αυτοκίνητο τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το iPhone να είναι συνδεδεμένο είτε μέσω bluetooth είτε μέσω USB audio με την κονσόλα του αυτοκινήτου ώστε το Google Maps να κρατήσει την τελευταία θέση του αυτοκινήτου, όταν η συσκευή αποσυνδεθεί από αυτό.

Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο σας δεν μπορεί να συνδεθεί με την iPhone σας (π.χ λόγω παλαιότητας) μπορείτε να προσθέσετε χειροκίνητα την θέση σας ανοίγοντας την εφαρμογή, πατώντας επάνω στην μπλε κουκίδα στο χάρτη και επιλέγοντας το “Set as parking location”.

Διαβάστε επίσης:

Google Maps – Τιμή: Δωρεάν



Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis