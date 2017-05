Από €0,49 οι εφαρμογές/games του App store!

Λίγες ημέρες νωρίτερα σας είχαμε ενημερώσει σχετικά με τις αυξήσεις στις τιμές πώλησης εφαρμογών/παιχνιδιών του App Store καθώς και των In-app αγορών τους σε Δανία, Μεξικό αλλά και σε όλες τις χώρες που χρησιμοποιούν ως νόμισμα το ευρώ.

Πότε θα δούμε τις νέες αυξημένες τιμές και στο ελληνικό App store; Μέσα στις επόμενες 7 ημέρες: Due to foreign exchange rate changes, prices for apps and in-app purchases (excluding auto-renewable subscriptions) will increase in Denmark, Mexico, and all territories that use the Euro currency in the next 7 days. Πόση θα είναι η αύξηση των τιμών; Μερικά cents. Οι εφαρμογές π.χ που μέχρι σήμερα κόστιζαν €0,99, με την νέα τιμολογιακή πολιτική θα κοστίζουν €1,09:

Ευτυχώς, εκτός από τις αυξήσεις τιμών υπάρχουν και ευχάριστα νέα καθώς η Apple έκανε διαθέσιμη μία νέα βαθμίδα τιμολόγησης, δίνοντας τη δυνατότητα στους developers να μειώσουν την ελάχιστη τιμή πώλησης ενός app από τα €0,99 (που πλέον έγιναν €1,09) στα €0,49.



Απομένει να δούμε ποιοι από τους developers θα κάνουν χρήση αυτής της βαθμίδας τιμολόγησης και θα προσφέρουν τις εφαρμογές/παιχνίδια τους στην χαμηλότερη δυνατή τιμή (βλ. Hitman Sniper).

