Ένα ακόμη μκρό διαμαντάκι του iOS 11 το ποίο δεν αναφέρθηκε κατά την επίσημη παρουσίαση του στο χτεσινό keynote event του WWDC 2017 είναι ο εύκολος διαμοιρασμός του WiFi password σε iOS/Mac συσκευές οι οποίες βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Αν για παράδειγμα ένας φίλος σας με iPhone σε iOS 11 θελήσει να συνδεθεί στο δίκτυο WiFi σας, η συσκευή σας ενημερώνεται με ένα σχετικό pop-up μήνυμα και εσείς μπορείτε να αποστείλετε το password με ένα μόνο κλικ! Εξαιρετικά χρήσιμο αν χρησιμοποιείτε ένα δύσκολο αλφαριθμητικό password το οποίο δε θυμάστε “απ’ έξω”.

Στο παράδειγμα που ακολουθεί βλέπουμε την διαδικασία αποστολής του WiFi password από ένα iPad το οποίο είναι ήδη συνδεδεμένο στο δίκτυο WiFi σε ένα iPhone το οπoίo είναι δίπλα στο iPad και προσπαθεί να συνδεθεί.

Ο χρήστης του iPhone ενημερώνεται πως για να συνδεθεί στο δίκτυο αρκεί να ζητήσει πρόσβαση από την iOS συσκευή που βρίσκεται δίπλα του. Πώς; Απλά κρατώντας το iPhone δίπλα στο iPad!

Ο χρήστης του iPad ενημερώνεται για το αίτημα και εφόσον επιλέξει το “Send Password” δίνει πρόσβαση στο iPhone για να συνδεθεί στο δίκτυο WiFi. Τόσο απλό.

