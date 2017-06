iOS 11: Πρώτη επίσημη παρουσίαση!

Η Apple ανακοίνωσε επίσημα το νέο iOS 11, παρουσιάζοντας μερικά από τα νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις του έναντι του iOS 10, στο keynote του WWDC 2017.

Ας δούμε ποια είναι τα βασικότερα στοιχεία που είδαμε κατά την παρουσίαση του iOS 11:

iOS 11 Control Center

Ανασχεδιασμένο Control Center.

Τα εικονίδια και εφαρμογές που εμφανίζονται στο νέο Control Center είναι πλέον επιλέξιμα και διαχειρίσιμα από τον χρήστη.

iOS 11 App store

Μετά από χρόνια, το App store ανασχεδιάζεται! Νέος, μοντέρνος σχεδιασμός με περισσότερο περιεχόμενο για την κάθε εφαρμογή, σε μορφή mobile news άρθρων. Μεγάλες εικόνες και μεγαλύτερα font που θυμίζουν τον τελευταίο ανασχεδιασμό του Apple Music.

Η αλλαγή είναι όχι μόνο εικαστική αλλά πολυεπίπεδη. Το App store μετατρέπεται σε ένα mobile site για apps/games του iOS! Το στοίχημα για την Apple είναι ο χρήστης να ανοίγει καθημερινά την εφαρμογή για να δει νέα/προτεινόμενα apps/games και αν κρίνουμε από τα όσα είδαμε στο demo, οι πιθανότητες επιτυχίας είναι άριστες.

iOS 11 Files.app

Η νέα εφαρμογή της Apple με τίτλο Files αποτελεί το σημείο οργάνωσης/εύρεσης όλων των αρχείων του χρήστη τα οποία μέχρι σήμερα βρίσκονται διάσπαρτα σε ξεχωριστές εφαρμογές, στο iCloud Drive, στις συσκευές του χρήστη (iPhone/iPad). Ακόμη καλύτερα, υποστηρίζει και εξωτερικές υπηρεσίες/εφαρμογές όπως π.χ. το Dropbox ή το Box .

iOS 11 iMessages.app

Αυτόματος συγχρονισμός των μηνυμάτων μεταξύ συσκευών.

Ανασχεδιασμένο app drawer για ευκολότερη πρόσβαση στα stickers.

Μικρότερα backups μηνυμάτων τα οποία αφήνουν περισσότερο αποθηκευτικό χώρο στην συσκευή.

Υποστήριξη Apple Pay για άμεση μεταφορά χρηματικών ποσών από-χρήστη-σε-χρήστη, απευθείας από το iMessages. Το χρηματικό ποσό αποθηκεύεται στην Apple Pay Cash ψηφιακή κάρτα του χρήστη και από εκεί μπορεί να καταναλωθεί σε ψηφιακές αγορές ή να μεταφερθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του.

iOS 11 Siri

Υποστήριξη on-device learning στο iOS 11 με τα δεδομένα να μεταφέρονται με ασφάλεια (end-to-end encryption) μεταξύ των συσκευών του χρήστη. Η Siri μαθαίνει και πραγματοποιεί και ενδιαφέρουσες προτάσεις ανάλογα με τα δεδομένα χρήσης του εκάστοτε χρήστη.

Αναβάθμιση φωνών με φυσικότερες χροιές.

Υποστήριξη μεταφραστικών λειτουργιών (English to: Chinese, French, German, Italian & Spanish) με ακόμη περισσότερες γλώσσες να ακολουθούν αργότερα.

iOS 11 Photos.app

HEIF για βελτιστοποιημένη (2x) συμπίεση φωτογραφιών.

HEVC για βελτιστοποιημένη(2x) συμπίεση βίντεο.

Νέο Depth API το οποίο ανοίγει την πόρτα σε αναβαθμισμένες λειτουργίες Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR).

Τα Live Photos μπορούν πλέον να περικοπούν (trim) στα σημεία που ο χρήστης επιλέγει.

Τα Live Photos αποκτούν νέα εφέ (Loop / Bounce όπως στο Boomerang / Long Exosure).

iOS 11 Maps.app

Εσωτερικοί χάρτες για Malls και αεροδρόμια. Αρχικά σε μεγαλουπόλεις της Αμερικής.

Καθοδήγηση λωρίδας (Επιτέλους!).

iOS 11 Do Not Disturb While Driving

Νέα λειτουργία Do Not Disturb While Driving η οποία μπορεί να στείλει αυτόματα SMS σε περίπτωση που σας καλέσει κάποιος, ενημερώνοντας τον καλούντα πως οδηγείτε και δεν μπορείτε να μιλήσετε. Η αναγνώριση της κίνησης σε όχημα γίνεται μάλιστα αυτόματα από το iPhone!

iOS 11 HomeKit / AirPlay 2

Υποστήριξη ηχείων και ηχητικές ρυθμίσεις πολλαπλών δωματίων (multi-room setups).

iOS 11 Apple Music

Πλέον μπορείτε να δείτε άμεσα τι μουσική ακούνε οι φίλοι σας

Πρόσβαση στο Apple Music API kit για τους developers 3rd party εφαρμογών

Διαμοιρασμός μουσικής λίστας σε φίλους

iOS 11 QuickType keyboard

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο emoji στο νέο πληκτρολόγιο του iOS 11, μπορείτε να επιλέξετε το νέο mode γραφής με ένα χέρι. Τα πλήκτρα θα μεταφερθούν αυτόματα πιο κοντά στον αντίχειρα σας, είτε είστε αριστερόχειρας είτε δεξιόχειρας – ανάλογα με το τι θα επιλέξετε!

iOS 11 ARKit

Developer Kit το οποίο στοχεύει να φέρει την εμπειρία της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) στα iPhone/iPad κάνοντας το iOS την μεγαλύτερη πλατφρόμα AR στον κόσμο (+100 εκατ. συμβατές iOS συσκευές)!

Ειδικά όμως για το iPad, το iOS 11 φέρνει ακόμη περισσότερα νέα χαρακτηριστικά:

Νέο Dock

Διαθέσιμο από κάθε οθόνη, με ένα swipe, το νέο dock μπορεί να φιλοξενήσει πλήθος εφαρμογών. Μάλιστα, μαθαίνει και προτείνει εφαρμογές που πιστεύει πως θα χρειαστεί ο χρήστης ενώ ταυτόχρονα μπορεί να εμφανίζει και τις εφαρμογές που έχει χρησιμοποιήσει πρόσφατα ο ίδιος χρήστης σε κάποια άλλη συσκευή του (iPhone ή Mac).

Multitasking με Drag and Drop

Το πολυπόθητο “Drag and Drop” έρχεται στο iPad, επιτρέποντας την μετακίνηση κειμένου, φωτογραφιών και άλλων αρχείων από μία εφαρμογή σε μία άλλη!

Instant Notes

Απλώς αγγίξτε το Apple Pencil στην Lock screen και αρχίστε να κρατάτε σημειώσεις άμεσα! Ό,τι γράψετε αποθηκεύεται στο Notes.app

QuickType keyboard

Απλώς αγγίξτε ένα πλήκτρο, σύρτε το προς τα κάτω και θα επιλεχθεί το δευτερεύον του σύμβολο/χαρακτήρας.

iOS 11 – Κυκλοφορία

Το iOS 11 είναι από σήμερα διαθέσιμο για τους developers (iOS 11 beta 1), ενώ στο τέλος του μήνα αναμένεται να δοθεί η 1η public beta σε όσους χρήστες έχουν δηλώσει συμμετοχή στο σχετικό πρόγραμμα. Η τελική διάθεση του iOS 11 αναμένεται να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο.

Οι συσκευές που θα υποστηρίζουν το iOS 11:

iPhone

iPhone 5s

iPhone SE

iPhone 6 / Plus

iPhone 6s / Plus

iPhone 7 / Plus

iPad

iPad Pro 12.9 inch (1st / 2nd gen)

iPad Pro 10.5 inch

iPad Pro 9.7 inch

iPad 5th gen

iPad Air

iPad Air 2

iPad Pro

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad mini 4

iPod

iPod touch 6th gen

