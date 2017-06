Την περασμένη εβδομάδα σας ενημερώσαμε για την δυνατότητα του iOS 11 να διαμοιράζει εύκολα το WiFi password ενός δικτύου σε iOS συσκευές εντός μικρής απόστασης. Συνεχίζοντας το σκάλισμα της 1ης beta του επερχόμενου λειτουργικού του iPhone / iPad / iPod touch ανακαλύπτουμε ένα ακόμη χαρακτηριστικό που θα διευκολύνει την σύνδεση σε ένα ασύρματο δίκτυο… αυτό της άμεσης σύνδεσης με scan του QR code του router!

Ο χρήστης απλά ανοίγει το camera.app, στοχεύει με την οπίσθια κάμερα της iOS συσκευής το QR code του router και στην οθόνη εμφανίζεται το σχετικό pop-up μήνυμα που βλέπετε στο screenshot που ακολουθεί. Στη συνέχεια, με ένα άγγιγμα του σχετικού παραθύρου, ο χρήστης συνδέεται στο δίκτυο.

