Ευχάριστα νέα για τους χρήστες iCloud που επιθυμούν να αυξήσουν τον αποθηκευτικό τους χώρο καθώς η Apple προχώρησε σε μείωση τιμών, όσον αφορά το μεγαλύτερο διαθέσιμο πακέτο των 2TB.

Μέχρι πρότινος, το πακέτο iCloud storage των 2TB / μήνα κόστιζε €19,99 ενώ το πακέτο του 1TB / μήνα κόστιζε €9,99 / μήνα. Πλέον, το πακέτο των 2TB αντικαθιστά αυτό του 1TB και μάλιστα προσφέρεται στην ίδια τιμή, δηλαδή μόλις €9,99 / μήνα!

Έτσι, τα διαθέσιμα πακέτα iCloud διαμορφώνονται ως εξής:

5GB: Δωρεάν

Δωρεάν 50 GB: €0,99 / μήνα

€0,99 / μήνα 200 GB: €2,99 / μήνα

€2,99 / μήνα 2 TB: €9,99 / μήνα

Στο σημείο αυτό αξίζει να υπενθυμίσουμε με την έλευση του iOS 11 και του macOS 10.13 High Sierra, οι χρήστες θα μπορούν να διαμοιραστούν το πακέτο των 200GB ή αυτό των 2TB με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας τους, μειώνοντας το συνολικό κόστος χρήσης της υπηρεσίας ακόμη περισσότερο!

Tags: iCloud, iOS 11