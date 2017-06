Συνέχεια στις ανακαλύψεις νέων χαρακτηριστικών του iOS 11, το οποίο δοκιμάζουμε καθημερινά μέσω της 1ης διαθέσιμης beta, με μία νέα δυνατότητα: Aυτόματη απάντηση εισερχόμενων κλήσεων.

Ο χρήστης μπορεί να ορίσει το χρονικό όριο μετά από το οποίο το iPhone απαντάει αυτόματα την εισερχόμενη κλήση (μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος: 60 δευτ.), μέσα από το μενού Settings → General → Accessibility → Call Audio Routing → Auto-Answer Calls.

Διαβάστε επίσης:

Σχολιασμός στο forum

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: iOS 11