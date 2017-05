Η Apple ετοιμάζει “έξυπνο” Siri Speaker

Σύμφωνα με αναφορά του αναλυτή Ming-Chi Kuo της KGI, η Apple ετοιμάζει ένα”έξυπνο” Siri Speaker το οποίο θα αποτελέσει το “αντίπαλο δέος” του Amazon Echo.

Οι πληροφορίες του Kuo θέλουν το Siri Speaker να εξοπλίζεται με 7 tweeters και subwoofer με στόχο να προσφέρει δυνατό και ποιοτικό ήχο, παράλληλα με τις αναμενόμενες δυνατότητες άμεσης και σταθερής διασύνδεσης με το οικοσύστημα της Apple (βλ. Airpods και W1 chip):

Τα AirPods αποτελούν την εξέλιξη των γνωστών σε όλους μας EarPods. Το καλώδιο σύνδεσης αποτελεί πια παρελθόν και η σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής αναπαραγωγής ήχου πραγματοποιείται ασύρματα. Η Apple σχεδίασε και ανέπτυξε δικό της custom chip, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, ώστε να εγγυηθεί την απρόσκοπτη ακρόαση μουσικής χωρίς αποσυνδέσεις και απώλεια ηχητικών δεδομένων.

Όσον αφορά το σχεδιασμό του, πληροφορίες του γνωστού leaker Sonny Dickson θέλουν το Siri Speaker να διαθέτει στοιχεία από το κυλινδρικό σχήμα του Mac Pro.

