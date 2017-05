Γνωρίζουμε ήδη από το 2015 πως η Apple ετοιμάζεται να εισέλθει στην αγορά του Augmented Reality (AR), ωστόσο αναμένουμε να δούμε πως θα γίνει η ενσωμάτωση των πρωτοποριακών λειτουργιών του AR σε κάποια από τις επερχόμενες συσκευές της εταιρείας, ενδεχομένως το iPhone 8.

Ας μην ξεχνάμε πως ο ίδιος ο CEO της Apple, Tim Cook, σε πρόσφατη συνέντευξη του στο BuzzFeed News, μας έδωσε ενδείξεις για τις μελλοντικές κινήσεις της εταιρείας:

VR, I think, has some interesting applications, but I don’t think it’s a broad-based technology like AR.

Augmented reality will take some time to get right, but I do think that it’s profound. We might … have a more productive conversation, if both of us have an AR experience standing here, right? And so I think that things like these are better when they’re incorporated without becoming a barrier to our talking. … You want the technology to amplify it, not to be a barrier.

There’s no substitute for human contact. And so you want the technology to encourage that.

We are high on AR for the long run.

I think AR can be huge.