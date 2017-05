iPhone 8 με τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου (;)

Η LG Innotek, του LG Group, θα είναι η εταιρεία που θα παρέχει στην Apple τα Facial Recognition camera modules για το επερχόμενο iPhone 8, σύμφωνα με τις τελευταίες διαρροές που έκαναν σήμερα την εμφάνιση τους στο διαδίκτυο. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί πως η LG ήδη συνεργάζεται επιτυχώς με την Apple, παρέχοντας τα dual-lens camera modules για την οπίσθια κάμερα του iPhone 7 Plus.

Υπενθυμίζουμε πως τον περασμένο Φεβρουάριο, η Apple εξαγόρασε την Ισραηλίτικη RealFace η οποία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη “έξυπνου” λογισμικού αναγνώρισης προσώπου, σύμφωνα με αναφορά του Calcalist η οποία δημοσιεύτηκε στους Times του Ισραήλ.

Η RealFace δημιουργήθηκε το 2014 από τους Adi Eckhouse Barzilai και Aviv Mader προσφέροντας εξελιγμένες λύσεις ΑΙ όσον αφορά τη χρήση βιομετρικών δεδομένων του προσώπου των χρηστών για ασφαλέστερη πρόσβαση στις προσωπικές συσκευές τους. Η εξαγορά φαίνεται να ακολουθεί τις πρόσφατες φήμες που θέλουν το επερχόμενο “επετειακό” iPhone 8 να διαθέτει τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου συμπληρωματικά ή σε αντικατάσταση του Touch ID και της αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώματος.



