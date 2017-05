Καθώς συνεχίζουμε να βομβαρδιζόμαστε με leaks του iPhone 8, νέα renders εκπληκτικής λεπτομέρειας από τον OnLeaks μας δείχνουν πως θα μοιάζει η επερχόμενη ναυαρχίδα της Apple… στην περίπτωση φυσικά που τα σχετικά leaks επιβεβαιωθούν.

Τα renders παρουσιάζουν ένα iPhone 8 με (σχεδόν) edge-to-edge OLED οθόνη, περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) όπως στο iPhone 4, πλάτη από γυαλί καθώς και dual-camera με κάθετη διάταξη:

Ποια η άποψη σας για τα renders του OnLeaks; Αφήστε το σχόλιο σας στο forum

Διαβάστε επίσης:

About Vasilis Ananiadis Ο ζωντανός θρύλος της Ελληνικής blogόσφαιρας, ο αβυσσαλέος master του SEO, o πρίγκηπας των Social Media, ο τυφώνας των Web Startups, ο οργασμός της ιντερνετικής επιτυχίας. Τώρα και στο twitter: @vananiadis

Tags: iPhone 8