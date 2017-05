Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός προβλέπει ότι οι πολίτες της ΕΕ με συνδρομές σε online ταινίες και τηλεοπτικές σειρές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο όταν βρίσκονται προσωρινά στο εξωτερικό (εντός ΕΕ). Οι πολίτες της ΕΕ που επισκέπτονται κάποια χώρα της ΕΕ συνήθως δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες διαδικτυακού περιεχομένου, για τις οποίες έχουν καταβάλει συνδρομή στη χώρα τους. Τέτοιο περιεχόμενο είναι οι ταινίες, οι τηλεοπτικές σειρές, η μουσική, τα παιχνίδια και τα αθλητικά γεγονότα. Ο νέος κανονισμός που εγκρίθηκε από το ΕΚ θα άρει τους περιορισμούς έτσι ώστε οι ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να χρησιμοποιούν διαδικτυακές υπηρεσίες όπως το Netflix, το HBO Go, το Amazon Prime, το Spotify και το Deezer όταν βρίσκονται στο εξωτερικό, σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ, για διακοπές, σπουδές ή επιχειρηματικούς σκοπούς. «Οι Eυρωπαίοι περίμεναν το νέο αυτό κανονισμό εδώ και καιρό. Αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου προς την επίτευξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς», δήλωσε ο εισηγητής Jean-Marie Cavada (Φιλελεύθεροι, Γαλλία). Έλεγχος του τόπου διαμονής και προστασία δεδομένων Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτυακού περιεχομένου θα μπορούν να λαμβάνουν «εύλογα, αναλογικά και αποτελεσματικά μέσα» για να εξακριβώνουν ότι ο συνδρομητής δεν έχει μετακομίσει μόνιμα σε άλλη χώρα της ΕΕ, καθώς οι απαιτούμενες άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright licenses) ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ο κατάλογος με τις μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πάροχοι για να επαληθεύσουν τον τόπο διαμονής των συνδρομητών τους περιλαμβάνει τα δελτία ταυτότητας, τα στοιχεία πληρωμής, τα φορολογικά στοιχεία, τα στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης και τους ελέγχους των διευθύνσεων IP. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να διασφαλίζουν την αναλογικότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πρέπει να εισάγουν εγγυήσεις για την προστασία τους, ειδικά στις περιπτώσεις ελέγχων των διευθύνσεων IP. Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν μόνο για online υπηρεσίες που παρέχονται έναντι συνδρομής. Οι διάφοροι πάροχοι δωρεάν υπηρεσιών θα έχουν, ωστόσο, τη δυνατότητα να καταστήσουν το περιεχόμενο που προσφέρουν προσβάσιμο σε όλη την ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλες οι προαναφερόμενες απαιτήσεις σχετικά με την επαλήθευση του τόπου διαμονής. Επόμενα βήματα Ο κανονισμός μένει τώρα να εγκριθεί επίσημα και από το Συμβούλιο των ευρωπαίων υπουργών. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεση τους εννέα μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του για να εφαρμόσουν τις διατάξεις του. Γεγονότα Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2016), το 64% των Ευρωπαίων χρησιμοποίησε το διαδίκτυο για να παίξει ή να κατεβάσει παιχνίδια, εικόνες, ταινίες ή μουσική. Πολλοί από αυτούς περιμένουν ότι μπορούν να κάνουν το ίδιο όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ. Ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί μετά την κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής στις 15 Ιουνίου 2017. Σχολιασμός στο forum

