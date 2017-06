iOS 11: Το camera.app πλέον σκανάρει QR Codes

Οι ευχάριστες εκπλήξεις σχετικά με τις δυνατότητες του iOS 11 συνεχίζονται καθώς όπως ήταν λογικό η Apple δεν πρόλαβε να αναφερθεί σε όλες τις νέες δυνατότητες του επερχόμενου update στο περιορισμένο χρονικό όριο του keynote.

Έτσι λοιπόν, στο iOS 11 το iPhone/iPad/iPod touch θα μπορεί να σκανάρει QR Codes απευθείας από το Camera.app, όπως εντόπισαν developers με πρόσβαση στο iOS 11 beta 1 το οποίο και διατέθηκε εχτές! Μέχρι και την τελευταία διαθέσιμη έκδοση του iOS (βλ. iOS 10.3.2) οι χρήστες που επιθυμούν να σκανάρουν ένα QR Code με το iPhone/iPad/iPod touch τους πρέπει να κατεβάσουν κάποια σχετική εφαρμογή τρίτου κατασκευαστή από το App store.

Όπως παρατηρούμε στο σχετικό screenshot, το camera.app διαβάζει απευθείας το QR code που στοχεύει ο χρήστης και στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται η σχετική ενέργεια του QR code. Στο παράδειγμα μας “Σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi” και “Προθήκη επαφής”.

[via @daytonlowell and @theronster]

Tags: iOS 11