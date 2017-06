iOS 11: Αυτόματη απεγκατάσταση εφαρμογών που δε χρησιμοποιούνται συχνά

Συνεχίζοντας την έρευνα για τα νέα χαρακτηριστικά του iOS 11 τα οποία δεν αναφέρθηκαν στην επίσημη παρουσίαση του από την Apple στο keynote του WWDC 2017, ανακαλύπτουμε μία ακόμη νέα λειτουργία, αυτή της επιλογής αυτόματης απεγκατάστασης εφαρμογών που δε χρησιμοποιούνται συχνά!

Η νέα αυτή επιλογή ονομάζεται Offload Unused Apps και είναι προσβάσιμη από τα Settings > General > iPhone Storage > Offload Unused Apps.

This will free up storage used by the app, but keep its documents and data. Reinstalling the app will place back your data if the app is still available in the App Store.

Ενεργοποιώντας λοιπόν την επιλογή αυτή, το λειτουργικό σύστημα μπορεί να απεγκαθιστά εφαρμογές οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ελευθερώνοντας πολύτιμο αποθηκευτικό χώρο στην συσκευή. Τα δεδομένα της εφαρμογής ωστόσο δε διαγράφονται και διατηρούνται ώστε σε ενδεχόμενη επανεγκατάσταση της διεγραμμέμης εφαρμογής να είναι διαθέσιμα στο χρήστη.

Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν ποιες εφαρμογές διεγράφησαν αυτόματα από το λειτουργικό σύστημα στο Settings > General > iPhone Storage ενώ επιλέγοντας την εφαρμογή που επιθυμούν μπορούν είτε να την επαναγκαταστήσουν είτε να την διεγράψουν πλήρως, αυτή τη φορά μαζί με όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα της.

